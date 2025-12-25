Chicharito visita NY tras su salida de Chivas ¿amarrará fichaje?

Javier 'Chicharito' Hernández volvió a ser tema de conversación tras difundir imágenes de un paseo por la ciudad de Nueva York

Tras su salida de las Chivas del Guadalajara, Javier ‘Chicharito’ Hernández se dejó ver por la ciudad de Nueva York en plan vacacional.

El delantero mexicano mostró en su cuenta de Instagram parte de su paseo por las calles de la “Gran Manzana”, en donde se fue de compras, se tomó fotos con aficionados que lo reconocieron y hasta probó café.

La continuidad de su carrera en el futbol profesional sigue en la incertidumbre, por lo cual estas imágenes cobraron notoriedad.

Y es que luego de finalizar su contrato con el “Rebaño Sagrado”, Javier buscaría enrolarse con algún otro equipo.

El penal fallado en la liguilla

"Chicharito" tuvo en sus pies la clasificación de Chivas a las semifinales del Apertura 2025, pero el "14" de Guadalajara falló el penal ante Cruz Azul en la cancha del Olímpico Universitario y con ello se esfumaron las esperanzas del "Rebaño" en busca de su título 13 de liga.

Su posible llegada a la MLS

El viaje a Nueva York dio pie a comentarios de que si algún equipo de esa ciudad podría ser la nueva casa del ‘Chicharito’. Cabe recordar que defendió la camiseta del LA Galaxy entre 2020 y 2023, dejando buenos números a su paso.

Su futuro aún no se define, pero se espera que en próximo días se revele alguna novedad.

Así le fue a Chicharito

El atacante de 37 años cerró su segunda etapa con el "chiverío" con estadísticas nada espectaculares, pues en 40 partidos disputados solo pudo anotar cuatro veces, dar una asistencia en los 1,655 minutos que estuvo en el terreno de juego con el Guadalajara, entre compromisos de Liga MX y Concacaf Champions Cup.