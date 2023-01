Captan al presidente de la UFC abofeteando a su esposa

El presidente de la UFC, Dana White, fue captado dándole una bofetada a su esposa en un club nocturno.



La pareja se encontraba festejando el Año Nuevo en Cabo San Lucas, México.



El metraje deja ver como luego de un cruce de palabras por una discusión, Anne White le conecta una cachetada a su esposo, a lo que este reaccionó con violencia.

🚨UFC President Dana White caught on camera slapping his wife after she strikes first! 🚨

