Calla Rodrigo Aguirre ante castigo de Concacaf

La llave de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup contra Cincinnati resultó ser muy costosa para el delantero de Rayados de Monterrey, Rodrigo Aguirre.

El ariete uruguayo se hizo expulsar en el partido de ida y la confederación le propinó una sanción de cuatro cotejos.

Aguirre vio la tarjeta roja al minuto 70 del primer juego, cuando el VAR le comunicó al árbitro central de una falta. Tras la revisión, se observa como el ‘Búfalo’ golpea a su oponente entre el pecho y el rostro.

“Tras considerar las pruebas reunidas durante su investigación y con base en el reglamento de la competición y el Código Disciplinario de la FIFA, la Comisión Disciplinaria ha impuesto una suspensión de cuatro partidos a Rodrigo Aguirre por conducta violenta. Estos partidos se suman a la suspensión automática de un partido por tarjeta roja directa en el campo”, se lee en el comunicado de la Concacaf.

Esta mañana el equipo de Rayados viajó hacia Carolina del Norte para enfrentar un partido amistoso en contra del Atlético San Luis y lo hizo con una escuadra plagada de jóvenes y unos cuantos jugadores del primer equipo, entre ellos, Aguirre.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el tema, Rodrigo se abstuvo de dar declaraciones ante los medios de comunicación, mientras caminaba hacia la sala de espera del vuelo que los llevaría a su destino.

Quien sí se pronunció al respecto, fue el entrenador Fernando Ortiz, quien aseguró le pareció excesiva dicha resolución.

"Me parece excesiva, a mi manera de ver. Si bien es una falta clara que Rodri es consciente de la realidad que hizo, cuatro fechas me parece muy excesiva. La directiva está tratando a ver si se pueden bajar algunas (fechas) pero en lo personal me parece muy excesiva”.

De permanecer la sanción así, Rodrigo Aguirre estaría regresando a las canchas de la confederación hasta la final, si es que Rayados logra avanzar a dicha instancia, de lo contrario, la sanción se hará efectiva en la próxima edición de la competencia.

Comentarios