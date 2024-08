Avanza Alejandra Estudillo a la final de trampolín

La debutante de los Juegos Olímpicos de París 2024, Alejandra Estudillo Torres, consiguió su clasificación a la final de trampolín 3 metros individual, al culminar en el quinto puesto con 317.05 puntos.

Con tan solo 19 años, la neoleonesa, siendo de las clavadistas más jóvenes de la prueba; por más de tres rondas, estuvo peleando dentro de los primeros cinco lugares.

El mejor salto que realizó fue el tercero con una calificación de 66 puntos.

Posterior a su clasificación a la semifinal, Alejandra compartió que estaba preparada por dar su mejor versión en la justa olímpica, pese a ser la última en unirse a la delegación mexicana unas semanas antes.

“Fue un poco complicado. Yo ni siquiera iba a estar aquí, fue una reasignación que se dio y que me la dieran a mí, fue muy bonito. Estoy muy agradecida, desde el momento que me enteré, no dejé de entrenar para estar lista”, agregó.

La azteca y su entrenador, Shi Qing Yang, también representante de Nuevo León, se prepararán para la última batalla en el Centro Acuático Olímpico.

La final será mañana viernes a las 07:00 horas, tiempo de Monterrey.

Fotos: EFE

