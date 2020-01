Antonio Mohamed va por el Bicampeonato

Por: Luis Alberto Madrigal

El técnico Antonio Mohamed ya se sacudió una presión personal que tenía con Rayados, ahora sus desafíos ya son otros que involucran nuevamente al Boca Juniors o inclusive, a la selección de Argentina, no sin antes buscar el Bicampeonato con La Pandilla.

Tras cumplir la promesa a Faryd, su hijo, de ser Campeón con Monterrey, el Turco, que pasa sus vacaciones en su natal país, habló para TyC Deportes, donde confesó que tiene como desafíos personales el dirigir a un grande: Boca Juniors o La Albiceleste, aunque primero desea repetir al trono con los regios.

"Mi desafío ahora ser bicampeón con Monterrey y quedarme un par de años más en México para hacer historia", admitió Mohamed.

"Me quedan algunos desafíos... me gustaría alguno grande: la Selección y Boca. Me preparé toda la vida para uno así. Empecé como entrenador en la segunda de México, después pasé a Primera, me tocó Huracán, Colón para salvarlo, Independiente... Fui dando los pasos que tenía que dar y hoy me contratan para salir campeón", aseguró el Turco.

Para buscar ese Bicampeonato con los regios, Toni admitió que la posibilidad de que Ramiro Funes Mori, hermano de su goleador, Rogelio, llegue al equipo esta latente "Ramiro Funes Mori es una posibilidad". Los hermanos no juegan juntos desde su etapa con River Plate.

Para que Ramiro Funes Mori pueda llegar al equipo, la directiva junto al Turco tendrían que sacrificar a un extranjero ya que solo se permiten 11 en la platilla. Aviles Hurtado, quien esta lesionado tardará algunos meses en regresar podría no ser considerado para el Clausura 2020 y que pueda jugar el central que milita en el Villarreal.