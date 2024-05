Alexa Moreno gana bronce en World Challenge Cup

La mexicana Alexa Moreno, ganó la medalla de bronce en la final de salto en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística que se lleva a cabo en Varna, Bulgaria.

Alexa Moreno obtuvo el tercer puesto al lograr una calificación de 13.749 puntos, quedando muy cerca de su compañera la alemana Karina Schoenmaier, quien obtuvo 13.783 de calificación.

Por su parte, la búlgara Valentina Georgieva se llevó la medalla de oro con 14.083 de calificación.

