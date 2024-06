Alemania aplasta a Escocia 5-1 en la Eurocopa 2024

En la inauguración de la UEFA Euro 2024, Alemania brilló con una exhibición magistral frente a Escocia en la primera fecha del Grupo A de la Eurocopa.

En un emocionante encuentro disputado en el Múnich Football Arena, la contundente victoria por 5-1 dejó en evidencia el poderío y la calidad del equipo alemán, elevándolos a la categoría de favoritos para alzarse con el título europeo.

Desde el inicio del partido, Alemania mostró su dominio en el campo con un juego ofensivo y preciso. Florian Wirtz, destacado jugador del Bayer Leverkusen, abrió el marcador a los 9 minutos tras una brillante jugada colectiva que involucró a Toni Kroos y Joshua Kimmich.

El talento de Ilkay Gündogan se hizo notar con un pase magistral a Kai Havertz, quien asistió a Jamal Musiala para ampliar la ventaja a 2-0.

An opening match to remember for Germany 🇩🇪#EURO2024 | #GERSCO pic.twitter.com/luXAFwUS1E

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 14, 2024