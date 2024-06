 Alemania clasifica a Cuartos de Final de la Eurocopa 2024

En un partido lleno de controversias, el equipo alemán, dirigido por Julian Nagelsmann, logró una victoria de 2-0 sobre Dinamarca en el Signal Iduna Park de Dortmund.

Los goles de Kai Havertz y Jamal Musiala aseguraron su pase a los Cuartos de Final, donde se enfrentarán al ganador del encuentro entre España y Georgia.

Sin embargo, el enfrentamiento entre Die Mannschaft y los daneses estuvo marcado por un inesperado incidente climático.

A falta de 11 minutos para el final de la primera mitad, el partido se detuvo debido a una intensa actividad eléctrica que precedió a una fuerte lluvia y granizo.

El árbitro Michael Oliver decidió suspender el juego temporalmente siguiendo el protocolo establecido.

A pesar de que el marcador permanecía en 0-0, los alemanes tuvieron varias oportunidades de gol, incluyendo un tanto anulado de Nico Schlotterbeck por una falta previa.

Tanto Toni Kroos como Havertz también pusieron a prueba al arquero Kasper Schmeichel.

Por su parte, Joakim Maehle generó peligro para Dinamarca con un disparo que pasó cerca del arco defendido por Manuel Neuer.

Tras la reanudación del partido, Havertz estuvo cerca de marcar con un cabezazo que fue detenido por Schmeichel. En respuesta, Rasmus Höjlund tuvo una oportunidad clara, pero Neuer evitó el gol con una gran atajada.

Ya en la parte complementaria, un gol de Joachim Andersen para Dinamarca fue anulado por el VAR, y poco después, Havertz convirtió un penal para Alemania.

A pesar de las oportunidades desperdiciadas por Havertz, Musiala logró aumentar la ventaja de Alemania aprovechando una falla defensiva danesa.

Con este resultado, Alemania avanzó a los Cuartos de Final, donde se enfrentará al ganador del partido entre España y Georgia.

🇩🇪 Hosts Germany are into the quarter-finals! #EURO2024 | #GERDEN pic.twitter.com/p4UJY4HdsV