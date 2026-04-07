Alcaraz y Sinner debutan en Montecarlo con duelos exigentes

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner arrancan su camino en el Masters 1000 ante Báez y Humbert, respectivamente

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner debutarán este martes en el Masters 1000 de Montecarlo, donde parten como dos de los principales favoritos al título.

Alcaraz, actual número uno del mundo y defensor del campeonato, se enfrentará al argentino Sebastián Báez, quien avanzó a esta instancia tras eliminar al suizo Stan Wawrinka en sets corridos.

Por su parte, Sinner se medirá ante el francés Ugo Humbert, que viene de imponerse a su compatriota Moise Kouame en la primera ronda.

Alcaraz defiende la corona

El tenista murciano llega a Montecarlo con la misión de revalidar el título conseguido el año pasado, cuando venció en la final al italiano Lorenzo Musetti.

Aunque inició la temporada con fuerza, incluyendo su triunfo en el Abierto de Australia, Alcaraz ha tenido resultados irregulares recientemente, con eliminación en semifinales de Indian Wells ante Daniil Medvedev y una temprana salida en Masters de Miami frente a Sebastian Korda.

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Sinner llega en gran momento

En contraste, Sinner arriba con una racha positiva tras conquistar títulos consecutivos en Indian Wells y Masters de Miami, donde superó al checo Jiri Lehecka y al alemán Alexander Zverev, respectivamente.

El italiano buscará ahora su primer título en Montecarlo, uno de los torneos más prestigiosos de la temporada de tierra batida.

El certamen, que se disputa en el Montecarlo Country Club del 5 al 12 de abril, reparte más de 6.3 millones de euros en premios, con cerca de un millón destinado al campeón.