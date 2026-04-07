Báez elimina a Wawrinka y enfrentará a Alcaraz en Montecarlo

El tenista argentino Sebastián Báez avanzó tras vencer al suizo en sets corridos y ahora se medirá al español en la siguiente ronda

El tenista argentino Sebastián Báez derrotó por doble 7-5 al suizo Stan Wawrinka en la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo, avanzando a los dieciseisavos de final, donde se medirá con el español Carlos Alcaraz.

El triunfo del sudamericano impidió que Wawrinka cumpliera uno de sus últimos deseos como profesional: enfrentarse a Alcaraz en su temporada de despedida. El suizo había expresado previamente que medirse al joven murciano sería un “sueño” antes de su retiro.

El encuentro, que tuvo una duración de una hora y 48 minutos, estuvo marcado por la irregularidad del veterano helvético. Wawrinka dejó escapar una ventaja de 1-4 en el primer set y, aunque reaccionó en el segundo al remontar un 5-1 en contra para igualar el marcador, terminó cediendo ante la solidez de Báez.

Los 41 errores no forzados del suizo terminaron por condenarlo frente al actual número 50 del ranking ATP.

Alcaraz, favorito en el duelo

Ahora, Báez se enfrentará a Alcaraz, quien domina el historial entre ambos con tres victorias en igual número de encuentros. El español llega al torneo tras caer en la tercera ronda del Masters de Miami ante el estadounidense Sebastian Korda.

Montecarlo marcará además el regreso de Alcaraz a la arcilla en competición oficial desde su triunfo en Roland Garros 2025, donde venció al italiano Jannik Sinner en la final.

El español comparte lado del cuadro con rivales de alto nivel como Lorenzo Musetti, finalista en 2025, además de Alexander Bublik y Alex de Miñaur, en un torneo que marca el inicio de la temporada de tierra batida en el circuito ATP.