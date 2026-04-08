Alcaraz impone su autoridad y arranca con victoria en Montecarlo

El tenista arrancó la temporada de tierra batida con firmeza, comenzando la defensa de su título en Montecarlo con un triunfo por 6-1 y 6-3 sobre Sebastián Báez

El tenista Carlos Alcaraz arrancó la temporada de tierra batida con firmeza, comenzando la defensa de su título en Montecarlo con un triunfo por 6-1 y 6-3 sobre el argentino Sebastián Báez en apenas una hora y diez minutos.

El murciano mostró su experiencia y solidez sobre polvo de ladrillo, sumando su sexta victoria consecutiva en Montecarlo y la decimotercera de manera seguida en arcilla. Báez, que había eliminado en primera ronda al veterano Stanislas Wawrinka, no pudo contener el ritmo del campeón español.

Lee aquí la nota completa: Báez elimina a Wawrinka y enfrentará a Alcaraz en Montecarlo

Pulso con Sinner por el número uno

Alcaraz y Jannik Sinner se perfilan como los grandes protagonistas del inicio de la temporada de tierra. Ambos consideran que el torneo monegasco marca un punto de partida clave para la lucha por el número uno del mundo.

Mientras Sinner llega tras superar sin problemas a Ugo Humbert por 6-3 y 6-0, el español defiende múltiples títulos, incluyendo Montecarlo, Barcelona, Roma y Roland Garros.

“El año pasado no pude jugar mucho en tierra, así que tenía ganas de ensuciarme los calcetines”, bromeó Alcaraz tras el partido.

“Creo que he jugado un gran partido, me he preparado muy bien. Estoy muy contento y veremos a dónde lleva la semana”, añadió.

El español también reflexionó sobre la lucha por el liderazgo mundial: “Lo normal es perder el número uno en algún momento. Sinner no defiende puntos y es normal que tarde o temprano lo pierda, luego me tocará recuperarlo”.

Próximos retos en Montecarlo

Alcaraz se medirá en la siguiente ronda con el ganador del duelo entre el argentino Juan Martín Etcheverry y el vencedor del partido entre el francés Terence Atmane y el estadounidense Ethan Quinn. Con su victoria sobre Báez, el número uno confirma su buen momento y su intención de mantener el dominio en la temporada de arcilla.

El español, que ya cuenta con siete títulos de Grand Slam, inició la semana 67 como número uno del mundo y busca mantener su racha triunfal en una superficie donde el año pasado logró 22 victorias por solo una derrota.

Su próximo gran desafío será mantener la supremacía ante Sinner y los otros favoritos en Montecarlo, mientras continúa su defensa de los títulos de la temporada.