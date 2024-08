Al 'Tano' Ortiz le gustó su equipo pese a la derrota

Rayados de Monterrey arrancó la Leagues Cup con una derrota de 2-0 ante el Austin FC, dejando muchas dudas sobre el funcionamiento que el equipo mostró en el Q2 Stadium, sin embargo, Fernando Ortiz se va conforme con lo que vio en el campo.

“Es una derrota, obviamente a nadie le gusta perder, sabiendo que si bien se define el pase el sábado contra Pumas, no me gusta perder, el análisis que hoy hago rápido en mi cabeza, el futbol tiene esas cosas. Cuando sos gran parte del partido protagonista y las situaciones que creás no se convierten y en las mínimas chances del rival te convierten, anímicamente juega en contra a los jugadores, a mí el equipo me gustó, si bien el resultado no fue el que queríamos, es así.”

Pese a las facilidades defensivas que el Monterrey mostró en las dos anotaciones que recibió, Fernando Ortiz insistió en que, “La imagen de ser protagonista creo que lo viste, no concretamos las que tuvimos”.

Ahora Rayados deberá jugarse el pase a las rondas eliminatorias contra Pumas, que también cayó ante Austin, y será un duelo de vida o muerte para ambos.

"Sí, el sábado será un partido donde el que haga mejor las cosas, el que maneje, va a clasificar., depende de nosotros; Y Rogelio (Funes Mori), es un jugador que respeto, pero es un jugador más de Pumas que tendremos en la cabeza como lo hacemos todos los demás rivales”, sentenció.

