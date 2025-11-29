¿A qué hora y dónde ver el juego de Tigres contra Xolos?

Pase lo que pase, nadie querrá perderse de este encuentro que será histórico, por ello te presentamos todo lo que tienes que saber del compromiso

Este sábado es el día de la verdad para Tigres, que tendrá una tarea muy complicada para superar los tres goles de ventaja que traerá Xolos a la cancha del Estadio Universitario.

¿Dónde ver la transmisión gratis del partido Tigres vs. Xolos?

Tal como se dio durante todo el torneo, el encuentro que se jugará en la cancha de San Nicolás de los Garza se podrá ver mediante la señal de Azteca 7 a las 21:10 horas.

¿Qué necesita Tigres para avanzar a Semifinales?

Los felinos tienen una tarea complicada, pero no imposible, pues tienen que derrotar a Tijuana por diferencia de al menos tres goles, pues con el empate global avanzarán por mejor posición en la tabla.

¿Cómo le va a Tigres jugando contra Xolos en el "Volcán"?

El dominio auriazul es absoluto sobre la "Jauría" cuando se enfrentan en Nuevo León, pues el equipo regio ganó 11 de 15 partidos disputados en sueño norteño.

Pero eso no es todo, porque traen una espectacular racha de 10 victorias seguidas en el "Volcán" y tres de ellas fueron por tres goles o más, pizarra que necesita para ir a siguiente fase.