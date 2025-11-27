Tigres, en aprietos: pierde 3-0 ante Xolos, en la ida de cuartos

Los de la UANL están obligados a ganar por tres goles de diferencia en el juego de vuelta, que será el sábado a las 21:10 horas en el Estadio Universitario

Tijuana, Baja California, México. Tigres está en problemas, en la lucha por avanzar a la semifinal de la liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, al caer ante Xolos de visita por 3-0, en la madrugada de este jueves en el Estadio Caliente de Tijuana.

El juego de vuelta será el sábado a las 21:10 horas en el Estadio Universitario, duelo en el cual los de la UANL están obligados a ganar por tres goles de diferencia, ya que les favorecería el empate en el marcador global, por mejor posición en la tabla general al final de la fase regular.

Guido Pizarro, director técnico argentino del conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, mandó el siguiente 11 titular para enfrentar a Tijuana: Nahuel Guzmán, Joaquim Pereira, Marco Farfán, Ángel Correa, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo y Ozziel Herrera.

Al minuto 26, los fronterizos tomaron ventaja de 1-0 en el marcador con golazo de Kevin Castañeda, quien disparó raso de media distancia para vencer al portero argentino felino, Nahuel Guzmán.

Tres minutos más tarde, Vicente Jassiel Reynoso Arce, árbitro central, anuló un gol de Ángel Correa, delantero auriazul, por fuera de lugar.

Correa y Juan Brunetta insistieron al ataque, pero en el primer tiempo no pudieron horadar la cabaña del cuadro local… y así se fueron al descanso, con derrota parcial para los nicolaítas por la mínima diferencia.

Para la segunda parte, al 54’, Xolos se adelantó aún más en el marcador con gol de Mourad Daoudi, quien remató adentro del área.

El 3-0 a favor del xolaje cayó al minuto 71, obra de Gilberto Mora.