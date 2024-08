 A Gago le gustó el 1er tiempo de su equipo mas no el 2o

Fernando Gago, director técnico del Guadalajara, hizo un análisis de lo sucedido en el estadio Universitario, con el empate de su equipo ante los Tigres, "Me gustó mucho el primer tiempo donde jugamos el partido con la presión y la zona donde queríamos jugar, entendiendo las situaciones donde ellos nos podían generar superioridad, el primer tiempo fue bueno, nos faltó ese último pase que en el segundo tiempo lo encontramos, pero no tuvimos tanto control del juego, nos posicionamos más atrás".

Sobre las ausencias del Rebaño Sagrado, negó hayan afectado, "Javier, 'Charal' y Chiquete, no afectó, Javier es el último pero no es un problema de las bajas. El caso de Javier lo necesitamos dentro del plantel , es muy importante para el resto de los jugadores, no es una buena noticia en lo personal para él pero trabajaremos para que el pueda jugar, todo a nuestro alcance, a partir de esto es un paso hacia atrás para que esté a como estaba antes".

Sobre la actuación del portero Rangel, dijo que, "Está teniendo un nivel bueno (Tala), se ganó el jugar pero está con el equipo en nivel general no solo por la situaciones que generamos, nos faltó esa último pase pero me voy contento con los futbolistas".

Por último, cerró diciendo, "Sí, creo que también con el correr del juego tuvo situaciones para los dos. Tenemos la mentalidad de ser competitivos en cada escenario, de local o visitante y tratar de aspirar y seguir creciendo como equipo, venimos en buen momento y tratamos de confirmarlo partido a partido".

