Vinculan a proceso a exregidor de Múzquiz; seguirá en prisión

Un juez vinculó a proceso al exregidor de Múzquiz, Edgar N, por amenazas y alteración del orden. Permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el caso.

Un juez de control vinculó a proceso a Edgar 'N', exregidor del municipio de Múzquiz, por los presuntos delitos de amenazas contra elementos de seguridad pública y alteración del orden.

La resolución se dictó durante la continuación de la audiencia inicial, en la que el juez determinó que existían elementos suficientes para que el imputado enfrente un proceso penal.

Como medida cautelar, se le impuso la prisión preventiva, por lo que permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social mientras avanza el caso. Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Edgar 'N' fue detenido la semana pasada en el municipio de Múzquiz, relacionado con presuntas amenazas, resistencia a particulares, resistencia a la autoridad e incluso una supuesta agresión contra elementos de seguridad.

El exfuncionario formó parte de la administración municipal encabezada por la entonces alcaldesa Tania 'N', quien también enfrenta un proceso penal. La exedil permanece recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil, donde es investigada por el presunto delito de peculado.