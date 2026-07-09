Detienen a exregidor de Tania Flores en Múzquiz por altercado

El exregidor Edgar "N", de la administración de Tania Flores Guerra, fue detenido en Múzquiz y permanece a disposición del Ministerio Público

Edgar "N", alias "El Rojo", exregidor de mayoría durante la administración de la exalcaldesa Tania Flores Guerra, terminó detenido este martes en Múzquiz tras un presunto altercado.

De acuerdo con la información disponible, todo habría comenzado por un reporte relacionado con una alteración del orden público. Tras la intervención de los policías, el exfuncionario fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, donde permanecerá mientras la Fiscalía General del Estado define su situación jurídica.

Aunque las autoridades no han informado oficialmente qué delitos podrían imputarle, de manera extraoficial trascendió que la detención también estaría relacionada con presuntas amenazas, resistencia a particulares, resistencia a la autoridad e incluso una supuesta agresión contra elementos de seguridad.

Edgar "N" formó parte del Cabildo en la administración encabezada por Tania Flores Guerra, quien actualmente también enfrenta un proceso legal por un caso distinto.

Por ahora, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y se espera que en las próximas horas dé a conocer si ejercerá alguna acción penal contra el exregidor.