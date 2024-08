Refuerza Profeco operativo ante regreso a clases

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Coahuila, encabezada por Galio Vega Abrego, ha lanzado un operativo especial para vigilar los establecimientos de la región sureste ante el regreso a clases.

"Vamos a estar trabajando, por ejemplo, hoy que comenzamos aquí directamente en la zona centro... vamos a revisar que estén exhibidos los costos, que no estén aumentando ahorita porque es la demanda", destacó el delegado.

Enfatizó la importancia de que los padres de familia comparen precios antes de comprar, aprovechando ofertas de hasta 30-40% de descuento en la feria de regreso a clases.

Vega Abrego subrayó que es esencial realizar una compra responsable en esta temporada que representa el gasto más fuerte del año para las familias.

En el tema de los colegios particulares, Vega Abrego fue claro: "Tienen la obligación de notificarnos a nosotros como Profeco cualquier tipo de incremento".

Además recalcó que cualquier ajuste en las inscripciones o mensualidades debe ser aprobado previamente por la sociedad de padres de familia.

"No es nada más de que, oye, mañana me levanté con ganas de aumentarle los precios. No", sentenció, asegurando que la Profeco estará vigilante para que los colegios sigan el proceso legal y mantengan la transparencia en sus decisiones económicas.

Finalmente, Vega Abrego agradeció a los proveedores que han decidido "ponerse la playera" y ofrecer descuentos significativos, alentando a los padres de familia a aprovechar estas promociones.

"Entre más les compremos, yo creo que más ofertas más atractivas van a poner", concluyó.

Aseguró que Profeco seguirá firme en su misión de proteger los derechos de los consumidores durante este crucial regreso a clases.

