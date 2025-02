Adeuda el PAN 77 mil pesos de impuesto predial en Victoria

Al mencionar que los partidos políticos no pueden pagar en especie el impuesto predial, el Ayuntamiento de Victoria dio a conocer que se llegó a un acuerdo con el Partido Acción Nacional (PAN) del estado de Tamaulipas con la finalidad de que cubra el adeudo que presenta desde hace algunos años y que asciende a una cantidad de 77 mil pesos por concepto de pago del impuesto predial, así lo informó María Guadalupe de los Reyes.

La Tesorera Municipal explicó que: “EL PAN ya tuvo una cercanía con el gobierno local con el objetivo de suscribir el convenio correspondiente; ellos quieren estar bien, quieren estar al corriente en cuanto a su contribución, ya acudieron conmigo y se está viendo la manera de que empiecen a pagar a través de dicho convenio y, por supuesto, que el alcalde no está negado y una servidora tampoco. No estamos negados en lo absoluto porque los apoyos significan un beneficio general, es decir, para las y los contribuyentes, no exclusivamente para el partido o los partidos políticos”

La funcionaria municipal exhortó a las organizaciones, empresas, establecimientos comerciales y contribuyentes en general para que acudan en tiempo y forma a realizar el pago del predial y aprovechar los descuentos que estarán vigentes hasta el último día del mes de marzo de 2025.

“Cerramos muy bien el primer mes, cerramos en 12 millones de pesos; la mayoría de los contribuyentes, como vieron, hubo mucha fluidez en las cajas, no esperábamos muchos en pagar, cerramos con 7 millones más respecto al año pasado”, señaló.

