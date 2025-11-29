Realizan 16 días activismo por violencia contra las mujeres

En el 'Mural con Manos Naranjas' las asistentes colocaron mensajes alusivos al respeto, la prevención y la construcción de entornos libres de agresiones.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colaboradoras del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) participaron en una actividad conmemorativa desarrollada en el segundo piso del edificio institucional.

La iniciativa reunió a trabajadoras de distintas áreas con el propósito de abrir un espacio de reflexión y de visibilizar la importancia de impulsar acciones orientadas a erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

La dinámica consistió en la elaboración del “Mural con Manos Naranjas”. Las asistentes colocaron siluetas de manos en ese color, acompañadas de mensajes alusivos al respeto, la prevención y la construcción de entornos libres de agresiones.

El uso del color naranja se mantuvo como elemento central de la intervención, debido a su significado dentro de las campañas internacionales que promueven una vida sin violencia para niñas, jóvenes y mujeres.

De acuerdo con las organizadoras, esta edición del mural se destinó únicamente a mujeres, conforme a la programación interna del instituto. La actividad permitió que las participantes compartieran puntos de vista y reforzaran la importancia de sostener acciones permanentes dentro del ámbito laboral que favorezcan ambientes seguros.

Durante el encuentro se reiteró la necesidad de mantener políticas institucionales que permitan detectar situaciones de riesgo, atenderlas con oportunidad y fortalecer iniciativas que respalden la protección de los derechos de las mujeres.

IEC detalla su participación en la campaña de 16 días contra la violencia

Durante esta edición, el IEC informó que mantiene una agenda de actividades orientadas a reforzar la sensibilización sobre la violencia contra las mujeres. La institución explicó que la campaña internacional inicia cada 25 de noviembre y concluye el 10 de diciembre, periodo en el que se invita a organismos públicos, colectivos y ciudadanía a impulsar acciones que fortalezcan la protección de los derechos humanos.

Dentro de su programación, el IEC realizó conferencias en Saltillo y Torreón, encendió la iluminación naranja del edificio hasta el cierre de la campaña y presentó el proyecto artístico del mural anteriormente mencionado, como parte de su estrategia de intervención. Además, anunció un curso interno sobre prevención y detección de violencia dirigido a su personal y adelantó que difundirá contenido informativo diario en redes sociales para ampliar el alcance de la campaña.