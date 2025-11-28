Alcalde veta a Brincos Dieras por fomentar la violencia de género

Javier Lamarque, edil de Cajeme, hizo esta declaración en conferencia en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El alcalde de Cajeme, Sonora, sorprendió al declarar que mientras él gobierne la ciudad, el comediante Brincos Dieras no volverá a presentarse.

Javier Lamarque, edil de Cajeme, hizo esta declaración durante una conferencia de prensa en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El anuncio de veto, surge a raíz del contenido del show del comediante en donde, a consideración de Lamarque, fomenta la violencia de género.

"Todo ese tipo de prácticas tienen que desaparecer", expresó el edil, quien cuestionó que algunas mujeres 'se prestan' al show.

Confirmó que el veto responde a la necesidad de garantizar un ambiente de respeto en los eventos públicos del municipio.

"Aquí a Obregón no va a venir nunca más mientras yo sea presidente municipal", sentenció el alcalde.

Javier Lamarque subrayó que el veto no se limita al comediante, sino que se hará extensivo a cualquier espectáculo que fomente la denigración, ridiculización o sexualización de las mujeres.