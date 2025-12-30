Provoca frente frío 25 neblina y riesgo de congelamiento

En Saltillo, se prevé que las bajas temperaturas se mantengan entre lunes y martes, con mínimas cercanas a los 2 grados centígrados

La llegada del frente frío número 25 a la región sureste de Coahuila este lunes 29 de diciembre ya genera ambiente frío, neblina y vialidades húmedas, con riesgo de precipitación engelante en zonas urbanas y serranas, informaron autoridades de Protección Civil de Ramos Arizpe y Saltillo.

De acuerdo con los avisos preventivos, el sistema está impulsado por una masa de aire ártico, lo que ocasiona un descenso térmico marcado y rachas de viento tipo “Norte” que incrementan la sensación de frío.

Durante la mañana, la visibilidad se vio reducida por bancos de neblina, mientras que las superficies mojadas elevan el riesgo de congelamiento en tramos carreteros.

Temperaturas bajas en Saltillo

En Saltillo, se prevé que las bajas temperaturas se mantengan entre lunes y martes, con mínimas cercanas a los 2 grados centígrados en la madrugada del martes y máximas alrededor de 13 grados, además de sensación térmica menor por el viento.

En Ramos Arizpe, Protección Civil advirtió sobre humedad con potencial de lluvia engelante, especialmente durante la noche y madrugada de este lunes y martes.

Las autoridades exhortaron a la población a abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños y adultos mayores, mantener puertas y ventanas cerradas, y evitar el uso de anafres, braseros o carbón dentro de las viviendas.

En caso de utilizar calentadores, se recomienda ventilación adecuada y revisar su estado.

Refugios habilitados

Como medida de atención, en Saltillo se mantienen cinco refugios temporales habilitados para resguardar a personas en situación de vulnerabilidad:

• Grupo Ermita AA (Miguel Hidalgo 417, Zona Centro)

• Refugio de los Necesitados (Melchor Múzquiz 472, Zona Centro)

• Morir Para Empezar a Vivir (Primo de Verdad 120, Bellavista)

• Solo por la Gracia de Dios (Caliche 121, Loma Bonita II)

• San Juan Diego (Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua)

Ante cualquier emergencia, se pidió comunicarse al 911 y mantenerse informados a través de canales oficiales.