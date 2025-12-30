Clima en Monterrey lunes 29 de diciembre - Ambiente frío

Clima en Monterrey con marcado descenso en el termómetro para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 10 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente frío para esta jornada de lunes en donde la temperatura descenderá durante esta mañana para mantenerse en los 10 grados en promedio con probabilidad de lluvia.

Mañana martes se pronostica una temperatura mínima de 7 grados y máxima de 15 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 25 se desplazará sobre el litoral del golfo de México, en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda), y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, incluida la península de Yucatán.

La masa de aire ártico asociada al frente, ocasionará evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y gradualmente hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

Asimismo, se pronostica un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, con probabilidad de caída de nieve/aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango; además en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico propiciará intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Con información de conagua.gob.mx