Muere perro rescatado tras ser hallado enterrado vivo en Saltillo

El perro rescatado tras ser encontrado presuntamente enterrado vivo en Saltillo murió pese a recibir atención intensiva.

El perro que fue rescatado con vida tras ser localizado enterrado en un predio al sur de Saltillo no logró recuperarse y falleció la noche de este domingo, informó el Centro de Bienestar de los Seres Sintientes del Gobierno municipal.

De acuerdo con el médico veterinario zootecnista Jesús Juárez Rodríguez, responsable de la atención del perro, el animal ingresó en estado crítico luego de ser rescatado por elementos de la Policía Ambiental el pasado viernes 24 de julio en un terreno cercano a la calle Santa María.

A su llegada al centro veterinario, el perro presentaba un intenso dolor, deshidratación severa y una infestación masiva por garrapatas, por lo que fue sometido a diversos estudios para determinar la gravedad de su condición.

Las radiografías descartaron fracturas o lesiones traumáticas mayores que pudieran atribuirse al presunto enterramiento. Sin embargo, las pruebas de laboratorio confirmaron que padecía Ehrlichia canis, una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura de garrapatas.

Durante la noche del domingo, el perro presentó una descompensación cardiorrespiratoria que derivó en un paro cardiorrespiratorio. El veterinario de guardia aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no fue posible revertir la emergencia y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Sobre este caso, se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, dependencia que mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de estos hechos.