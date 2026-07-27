Rescatan a perro que estaba enterrado vivo en Saltillo

De acuerdo con los reportes médicos preliminares, el animal presenta un cuadro severo de desnutrición, infestación de garrapatas y probables lesiones internas

A tan solo unos días de la indignación causada por el caso de Rocky, la Policía Ambiental de Saltillo atendió un nuevo reporte ciudadano y rescató este viernes a un perro que se encontraba enterrado vivo en un predio cercano a la calle Santa María, al sur de la ciudad.

El auxilio se activó tras una denuncia emitida por vecinos a través de los grupos de seguridad de WhatsApp, lo que permitió una pronta intervención policial.

Al arribar al sitio, los efectivos confirmaron la presencia del canino atrapado y procedieron a su rescate para trasladarlo de urgencia a una valoración veterinaria.

De acuerdo con los reportes médicos preliminares, el animal presenta un cuadro severo de desnutrición, infestación de garrapatas y probables lesiones internas en el área del abdomen e intestinos.

El Ayuntamiento de Saltillo dio a conocer que la Policía Ambiental ya elabora el Informe Policial Homologado (IPH). Dicho documento será turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar apertura a la carpeta de investigación y dar con los responsables de estos hechos.

Este acontecimiento se da en un ambiente de alta sensibilidad social en el estado, luego de la reciente muerte de Rocky, un perro Gran Pirineo de 14 años que falleció el pasado lunes debido a las heridas causadas tras ser presuntamente arrastrado y atropellado por su dueña.

Por este primer caso, una mujer identificada como Liliana "N" se encuentra actualmente en prisión preventiva mientras la Fiscalía concluye las indagatorias por el delito de maltrato animal.