Muere hombre que fue agredido por el luchador 'Baby Rap'

Por tal motivo, el caso será reclasificado a homicidio, aseguró el delegado de la Fiscalía del Estado, Miguel Ángel Medina.

El hombre que fue brutalmente golpeado por el luchador conocido como "Baby Rap" perdió la vida, por lo que ahora deberá enfrentar el proceso legal por el cargo de homicidio.

Diego "N" tuvo un altercado con su vecino Néstor Alejandro Zamora Ledesma en la colonia Colinas de Santiago en Monclova, lo que derivó en una agresión a golpes por parte del luchador.

Tras la denuncia de los familiares del hombre de 36 años de edad, las autoridades detuvieron a Diego "N" bajo investigación por lesiones calificadas con intención homicida, ya que la víctima resultó con muerte cerebral.

Sin embargo, este domingo se complicó el estado de salud de Néstor Alejandro y perdió la vida.

Por tal motivo, el caso será reclasificado a homicidio, aseguró el delegado de la Fiscalía del Estado, Miguel Ángel Medina.

Inicialmente, la acusación se centró en lesiones gravísimas, pero con la muerte de la víctima será necesario ajustar los cargos a homicidio.

Los familiares de la víctima piden a las autoridades que se haga justicia y no dejen al luchador en libertad.