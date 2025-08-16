Detienen a luchador 'Baby Rap' tras golpear a su vecino

Diego Sánchez Coronado, mejor conocido en el ring como "Baby Rap", tuvo un altercado con su vecino quien fue diagnosticado con muerte cerebral

El mundo de la lucha libre se encuentra en polémica por la detención del luchador profesional 'Baby Rap' tras golpear a un hombre que se debate entre la vida y la muerte.

Fue la mañana del pasado miércoles cuando Diego Sánchez Coronado, mejor conocido en el ring como "Baby Rap", tuvo un altercado con su vecino en la colonia Colinas de Santiago de Monclova.

Según testigos, la discusión entre ambos escaló de manera violenta cuando Sánchez Coronado realizó maniobras de lucha libre a su vecino identificado como Néstor Alejandro Zamora Ledesma.

Algunos vecinos, al escuchar los gritos, salieron de sus domicilios y observaron a Zamora Ledesma inconsciente.

La víctima, de 36 años de edad, fue trasladada de emergencia al Hospital General Amparo Pape, en donde fue diagnosticada con muerte cerebral.

Horas después, la Fiscalía General del Estado de Coahuila detuvo a Sánchez Coronado en su domicilio y se encuentra bajo investigación por lesiones calificadas con intención homicida.

Los familiares de la víctima piden a las autoridades que se haga justicia y no dejen al luchador en libertad.