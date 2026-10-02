Manolo Jiménez advierte castigo tras hechos en escuela de Torreón

El gobernador instruyó a las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad mantener atención y coordinarse con la Fiscalía para esclarecer los hechos.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias y se aplicará todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables de los hechos registrados este jueves en un plantel educativo de Torreón, donde una persona perdió la vida y otras resultaron lesionadas.

El mandatario estatal giró instrucciones a las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad Pública para mantener atención directa y permanente en el municipio, además de reforzar la coordinación con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de lo ocurrido.

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Jiménez Salinas señaló que Coahuila cuenta con instituciones que trabajan de manera coordinada y sostuvo que, aunque la prevención constituye la primera línea de acción, ante acontecimientos de esta naturaleza las autoridades responderán con firmeza.

La Fiscalía de Coahuila mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias de la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes. Autoridades estatales han confirmado la detención de personas señaladas por su probable participación en los hechos.

El gobernador expresó además sus condolencias y solidaridad con la familia de la persona que perdió la vida, así como con las personas lesionadas y la comunidad educativa afectada.

Las dependencias estatales permanecerán en coordinación en Torreón para dar seguimiento a las investigaciones y brindar atención a las personas afectadas por los acontecimientos registrados en el plantel.