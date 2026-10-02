Confirman muerte de subdirectora tras ataque en Secundaria 13

Los alumnos del plantel permanecieron resguardados dentro de las instalaciones, bajo la supervisión del personal escolar.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó el fallecimiento de una subdirectora de la Secundaria 13, en Torreón, quien presuntamente fue agredida con un machete.

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal, dos probables responsables fueron detenidos. Ambos serían hermanos y ya se encuentran a disposición de las autoridades, quienes realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad.

El ataque generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en el plantel educativo.

Las autoridades mantienen las indagatorias abiertas y se espera que en las próximas horas se proporcione mayor información sobre el caso.

Detienen a hermanos, presuntos agresores

El operativo para detener a dos hermanos señalados como probables responsables del ataque ocurrido en una secundaria de Torreón quedó registrado en video.

La movilización se realizó luego del incidente ocurrido en la Secundaria 13 del ejido La Unión, donde una subdirectora perdió la vida.

La Fiscalía de Coahuila informó que los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar su posible responsabilidad.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades podrían ampliar la información conforme avancen las indagatorias.

Gabinete de Seguridad apoya investigación por ataque en Torreón

El Gabinete de Seguridad colabora con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en una escuela secundaria de Torreón y contribuir al desarrollo de las investigaciones.

Lamentamos el fallecimiento de una integrante del personal educativo y expresamos nuestras condolencias a sus familiares, así como nuestra solidaridad con toda la comunidad educativa. Tres personas lesionadas en estos hechos reciben atención médica y dos personas señaladas como responsables de la agresión ya fueron detenidas.

Las instituciones federales mantienen coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento al caso.