Invita la UAdeC al 34 Simposio de Mercadotecnia

Estudiantes de la Facultad de Mercadotecnia Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila se preparan para llevar a cabo la trigésima cuarta edición de su Simposio de Mercadotecnia "Un viaje retro a un futuro emprendedor", el cual será el 17 de octubre en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario del Campus Arteaga.

En conferencia de prensa, el director del plantel, Iván Gaher Garnica y los alumnos y miembros del Comité Organizador, Christian Alexis Reyes Moreno, Melissa Yamileth Iglesias Mares, Cesar Mauricio Hernández Sánchez y Valeria Oyervides Durán, dieron a conocer que el simposio busca generar un espacio de interacción entre la comunidad universitaria y reconocidos expertos de diversas áreas de la mercadotecnia.

Agregaron que el evento ofrecerá una serie de conferencias impartidas por profesionales que compartirán sus conocimientos sobre los retos y oportunidades en marketing digital, publicidad, investigación de mercados, cadenas de suministros y emprendimiento; además, con el objetivo de facilitar la participación de los alumnos, informaron que la Facultad ofrecerá transporte gratuito desde el campus Camporredondo hacia el lugar del evento

El programa comenzará a las 9:00 horas con el registro de asistentes; a las 9:30 horas la ceremonia inaugural; a las 10:00 horas iniciará la conferencia "Collab is the new success", a cargo del Lic. Joel Avendaño Cortés, director del estudio creativo Co-Crea y quien abordará estrategias publicitarias para emprendedores.

Asimismo, a las 11:00 horas el Lic. José Alfonso Segura de la O, experto en marketing intelligence en Deloitte, presentará "Top Global Consumer Trends", analizando el comportamiento de los consumidores a nivel global; posteriormente a las 13:00 horas el coordinador de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Juan Manuel Espinoza Delgado, impartirá la ponencia "Consumólogo".

Para cerrar el ciclo de conferencias a las 14:00 horas, las egresadas de la UAdeC Xac León y Sofía García Ramos, actualmente ejecutivas de Spotify, compartirán sus trayectorias profesionales en la charla "De la Universidad al Marketing Global".

El costo para alumnos de la Facultad de Mercadotecnia de la UAdeC es de $180 pesos y para personas externas de $500.

El registro es directamente en el plantel ubicado en la Unidad Camporredondo, o a través del Facebook "Facultad de Mercadotecnia Saltillo" y al teléfono (844) 412 91 09.

Comentarios