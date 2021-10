Investigan a alcalde de Parras por autopréstamo de un millón

Por presunto peculado, el alcalde de Parras, Ramiro Pérez Arciniega, está siendo investigado por la Auditoria Superior del Estado

Por: Irene Zapata

octubre, 27, 2021 15:04

El alcalde de Parras, Ramiro Pérez Arciniega, podría estar enfrentando el delito de peculado, esto luego de que la Auditoría Superior del Estado confirmó que interpuso una denuncia por un posible auto préstamo de más de un millón de pesos, que el mismo edil se autorizó.

“Contra la administración de ese municipio existen varias denuncias por hechos durante el primer año, que se construyen más por hechos del segundo año (2020) y que actualmente se ha revisado hasta el segundo trimestre del tercer año (2021)”, dijo Armando Plata Sandoval, titular de la Auditoría.

INFO7 cuestionó al Auditor sobre las facturas ventiladas públicamente, así como los documentos donde el edil firma estos préstamos, a lo que contestó:

“El (autopréstamo por un millón de pesos) está dentro de nuestra línea de investigación, y si es constatado, es un delito muy serio que la Ley de Responsabilidades dice que es peculado”.

Mientras que sobre el presunto autopréstamo, Pérez Arciniega negó estos hechos y aseguró desconocer esta situación.

“No, no es verdad, no me ha llegado ningún requerimiento de esto, no, no se solicitó”.