Captan sonidos extraños en interior del Sun Mall Guadalupe

Ahora es la plaza Sun Mall en Guadalupe, Nuevo León, la que ha despertado la curiosidad de los regios, luego de que en un video publicado en redes sociales, se captaran sonidos misteriosos en su interior.

En la grabación, realizada en plena madrugada cuando el centro comercial estaba cerrado, se escuchan ruidos inexplicables que han desconcertado a quienes lo han presenciado.

Este no es el primer incidente de este tipo en el Sun Mall, según algunos comentarios de usuarios en Tiktok, donde un joven identificado como @catarinoleosjr publicó el video.

"Anoche me tocó ir a trabajar al Sun mall de Guadalupe Pablo Livas y como a las 3:40 am se empezó a escuchar un ruido algo similar a un grito pero no tan fuerte, intente sacar rápido el cel para grabar y solo alcancé a grabar esa parte", se lee en la publicación que acompaña al video, que hasta el momento tiene más de 215 mil reproducciones.

Algunos internautas afirman haber presenciado fenómenos paranormales en el lugar, mientras que vecinos cercanos reportan haber escuchado los mismos sonidos desde fuera de la plaza.

Los comentarios en la red social TikTok reflejan la intriga que ha generado este video, algunos relataron experiencias personales, como haber escuchado llantos o ruidos extraños cerca de la plaza.

Otros mencionan sucesos ocurridos en el pasado, alimentando aún más el misterio en torno al Sun Mall.

Este intrigante suceso ha despertado el interés de muchas personas por descubrir qué podría estar ocurriendo en el interior del centro comercial.

