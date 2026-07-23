Hasta ocho años de prisión a Liliana 'N' por muerte de 'Rocky'

Liliana N. permanecerá tres meses en prisión preventiva mientras continúa la investigación; con el fallecimiento de Rocky, serían hasta ocho años de prisión.

En rueda de prensa, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera, informó que un juez vinculó a proceso a Liliana N. por el delito de maltrato animal, luego de que la defensa decidiera no solicitar la duplicidad del término constitucional y pidiera que su situación jurídica se resolviera durante la audiencia inicial.

El funcionario explicó que la orden de aprehensión fue obtenida desde la noche del lunes, una vez concluido el cateo realizado en el domicilio de la presunta agresora. Posteriormente, Liliana N. fue detenida cuando salía de una consulta médica y puesta a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia, la defensa de la imputada solicitó al juez que, en lugar de la prisión preventiva en un centro penitenciario, la medida cautelar pudiera cumplirse en su domicilio o, en su caso, en un centro especializado de atención psiquiátrica, al argumentar que Liliana N. presuntamente presenta problemas de salud mental. No obstante, la petición fue rechazada por la autoridad judicial.

Como medida cautelar, el juez determinó que la imputada permanezca tres meses en prisión preventiva, tiempo durante el cual continuará la investigación complementaria y ambas partes podrán aportar los elementos de prueba correspondientes.

Julio Loera indicó que, tras el fallecimiento de Rocky registrado la mañana de este miércoles, el caso se agravó, ya que la legislación vigente establece sanciones más severas cuando el maltrato animal provoca la muerte del ejemplar.

Precisó que, de acreditarse plenamente la responsabilidad penal de Liliana N., la pena podría alcanzar hasta ocho años de prisión, además de las sanciones económicas y demás consecuencias legales que correspondan.