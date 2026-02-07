Estética se financia con presupuesto de las Cámaras: exdiputada

La exlegisladora federal, Mary Thelma Guajardo Villarreal, explicó que estos espacios forman parte de los servicios administrativos permanentes del Congreso

La exdiputada federal, Mary Thelma Guajardo Villarreal, confirmó que los servicios de estética que operan tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República se cubren con presupuesto institucional, como parte del funcionamiento interno de ambas Cámaras y no como un gasto personal de los legisladores.

La exlegisladora explicó que estos espacios existen desde hace varios años y forman parte de los servicios administrativos permanentes del Congreso, destinados a personal y legisladores.

Señaló que el cuidado de la imagen institucional es un elemento considerado dentro de la operación cotidiana, aunque subrayó que los propios legisladores cuentan con capacidad económica para solventar de manera personal este tipo de servicios.

Guajardo Villarreal precisó que la existencia de estos espacios no implica lujos extraordinarios ni beneficios exclusivos, sino una práctica histórica dentro del Poder Legislativo, similar a otros servicios internos que operan bajo reglas administrativas y presupuestales ya establecidas.

Mary Thelma Guajardo Villarreal es una figura relevante de la política en Coahuila, con base en Saltillo, y es reconocida como la lideresa histórica del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado.

Ha sido regidora de Saltillo, candidata a la gubernatura de Coahuila y diputada federal en la LXI Legislatura, donde hizo historia al convertirse en la primera mujer en coordinar el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

Actualmente continúa como referente político del partido en Coahuila, impulsando su reorganización local tras la pérdida del registro nacional.