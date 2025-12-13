Confirman que “El Limones” se ostentaba como dirigente del CATEM

El gobernador de Coahuila sostuvo que esta relación era conocida por empresarios y comerciantes de La Laguna y existe evidencia pública que lo respalda

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó que Édgar “N”, alias El Limones —detenido recientemente por delitos de extorsión en la región Laguna— se ostentaba públicamente como dirigente del sindicato La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, pese a que actores políticos nacionales de Morena han intentado deslindar al grupo sindical de cualquier vínculo con el presunto líder criminal.

El mandatario estatal sostuvo que esta relación no solo era conocida por empresarios y comerciantes de La Laguna, sino que existe evidencia pública que respalda dicha vinculación, incluyendo fotografías, publicaciones en redes sociales oficiales del sindicato y su participación en reuniones con liderazgos regionales y nacionales.

“No se puede defender lo indefendible; la gente de La Laguna lo sabía”, afirmó.

Jiménez Salinas explicó que desde antes de su detención, El Limones era señalado directamente por víctimas de extorsión como integrante activo de ese grupo sindical, el cual —dijo— era utilizado como una de las “charolas” para presuntamente cometer delitos.

Añadió que resulta incomprensible que ahora se intente negar una relación que era evidente y documentada.

El gobernador recordó que este personaje ya era considerado objetivo prioritario para las autoridades de Coahuila desde el inicio de su administración y que contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado, razón por la cual llevaba meses sin circular por territorio coahuilense.

En ese contexto, destacó que la reciente detención es resultado de una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, así como del trabajo conjunto con la iniciativa privada, ciudadanos y sociedad civil, modelo que —aseguró— ha permitido a Coahuila mantener los mejores indicadores de seguridad desde que existen mediciones, sin caer en triunfalismos.

“Esto no es para echar confeti ni bajar la guardia; al contrario, es para seguir apretando y fortaleciendo el modelo”, subrayó, al tiempo que agradeció la colaboración federal que derivó en una captura largamente esperada por la población de La Laguna.

Respecto a posibles más personas involucradas en las redes de extorsión, Jiménez Salinas señaló que será responsabilidad de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Coahuila profundizar las investigaciones, y adelantó que el gobierno estatal será respetuoso del proceso para no entorpecer las indagatorias.

Finalmente, reiteró que en materia de seguridad no habrá tolerancia ni simulaciones, y que los intentos de deslinde político no cambian los hechos ni la evidencia que, afirmó, ya es del dominio público en la región.