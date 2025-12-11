Capturan en Durango al 'Limones', integrante de Los Cabrera

Según autoridades, el detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que detuvieron en Durango a Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la organización criminal conocida como Los Cabrera.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la… pic.twitter.com/kfqEV5pI8N — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2025

La operación contó con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Golpe a las redes de extorsión

Según el comunicado, la detención representa un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo.

La Unidad de Inteligencia Financiera identificó operaciones irregulares vinculadas con extorsión y fraude, lo que reforzó las pesquisas en torno al operador criminal.

Durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico. El Gobierno de Coahuila participó activamente en el operativo.

Omar García Harfuch reconoció la coordinación entre dependencias federales y estatales para avanzar en el combate a la extorsión.