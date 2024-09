 Arrastra corriente de arroyo camioneta; desaparecen tres

“Yo le hablé y él me dijo: 'caímos en un arroyo, no sé si vivamos o no, ya valió madre'. Le dije: 'pues tú brinca al cabo sabes nadar' y ya no supe yo nada”, fue la última conversación que Maria Isabel Aronia Vázquez tuvo con su esposo Manuel Fernández Valdés, durante el momento en que fue arrastrado por la corriente del arroyo “La Encantada”.

Manuel Fernández Valdés, de 54 años, junto con Edgar Almaraz Chávez, de 41 años, y Marco “N”, se encuentran desparecidos desde la tarde del domingo, cuando se dirigían a comprar bebidas embriagantes en una camioneta Equinox, la cual fue arrastrada por las enfurecidas aguas del cauce al momento en que cruzaron un vado del bulevar Antonio Flores Castro.

Dos de los tres desaparecidos son originarios del municipio de San Pedro de las Colonias; sin embargo tenían ya más de cinco años radicando en el municipio de Ramos Arizpe, donde laboraban en dos distintas empresas.

“Salieron a comprar cerveza, y de regreso se quedaron atorados en el arroyo, ya no pudieron ni para atrás ni para delante”, comentó Leonardo Almaraz Chávez quien la mañana de este lunes encontró la unidad donde viajaban las tres personas desaparecidas.

Con el apoyo de una lancha, personal de Protección Civil de Ramos Arizpe retomó este lunes la búsqueda con el apoyo de 30 elementos de la Policía municipal, que junto a familiares y vecinos, están peinando los márgenes y el interior del cauce.





