Activan feria de empleo en Saltillo los ajustes laborales

La Secretaría del Trabajo de Coahuila anunció el arranque de nuevas ferias de empleo como medida de atención inmediata ante los ajuste en las plazas laborales

Los recientes ajustes laborales registrados en distintas empresas de Coahuila, entre ellos la liquidación de trabajadores en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, llevaron a la Secretaría del Trabajo del estado a activar mecanismos de conciliación laboral y una nueva agenda de ferias de empleo para atender la movilidad de la fuerza laboral.

La secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, aclaró que los despidos corresponden a reconfiguraciones específicas y no a una crisis laboral generalizada, por lo que se mantiene comunicación directa con empresas, sindicatos y el Centro de Conciliación Laboral para dar seguimiento a cada caso.

Uno de los ajustes más relevantes es el de General Motors en Ramos Arizpe, donde la empresa confirmó la liquidación de aproximadamente 1,900 trabajadores, derivada de la transición de su operación a un solo turno, con el objetivo de alinear la producción de vehículos eléctricos a una menor demanda del mercado.

La automotriz informó que las personas impactadas recibirán su liquidación conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Este movimiento ocurrió un día después de que GM anunciara una inversión superior a mil millones de dólares en México para los próximos dos años, destinada a fortalecer sus operaciones de manufactura y proyectos enfocados en el mercado interno, lo que refleja un proceso de ajuste industrial y no un retiro de operaciones del país.

En otros casos, Zogbi Castro confirmó que en la empresa Trinity, en su planta de Sabinas, alrededor de 100 trabajadores sindicalizados fueron liquidados mediante acuerdos entre empleados y la empresa, los cuales ya se notifican al Centro de Conciliación Laboral.

Precisó que la planta de Monclova no ha registrado recortes y que existe la posibilidad de recontrataciones hacia el segundo trimestre del año.

Respecto a la empresa Deimay, la funcionaria señaló que hasta el momento no hay información oficial sobre despidos, por lo que la dependencia permanece a la espera de comunicación formal con la empresa y el sindicato correspondiente.

Ante este panorama, la Secretaría del Trabajo anunció el arranque de nuevas ferias de empleo como medida de atención inmediata. La primera se realizará en Saltillo el próximo 30 de enero, mientras que Torreón albergará otra durante la primera semana de febrero.

El evento de vinculación laboral en Saltillo se llevará a cabo de 9:00 a 14:00 horas en el Centro de Convenciones Canacintra, ubicado en bulevar Vito Alessio Robles número 2888, colonia Nazario S. Ortiz Garza.

Durante 2025, en Coahuila se realizaron 20 ferias de empleo, en las que se ofertaron más de 18 mil vacantes. Para este año, la meta mínima por evento es de mil vacantes, tanto en la Región Sureste como en La Laguna.