Liquida General Motors a 1,900 trabajadores en Ramos Arizpe

General Motors (GM) inició la liquidación de alrededor de 1,900 trabajadores en su planta de Ramos Arizpe, como parte de una reconfiguración operativa que contempla la transición a un solo turno de producción, ante una menor demanda de vehículos eléctricos en el mercado.

La empresa informó que este ajuste responde a la necesidad de alinear su nivel de producción con el comportamiento actual de los clientes, y precisó que las personas impactadas recibirán su liquidación conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

En un posicionamiento oficial, GM reconoció la contribución de su plantilla laboral y señaló que la medida busca mantener la operación eficiente y la competitividad de la planta en un contexto de transición industrial.

Este anuncio se da un día después de que la propia automotriz confirmara una inversión superior a mil millones de dólares en México para el periodo 2026–2027, destinada a fortalecer sus operaciones de manufactura y desarrollar proyectos enfocados en el mercado doméstico.

Pese al ajuste laboral, la compañía reiteró su compromiso de largo plazo con México, al señalar que continuará invirtiendo en sus plantas y trabajando en nuevos proyectos industriales que permitan sostener su presencia en el país y aportar al crecimiento económico regional.

El complejo industrial de Ramos Arizpe se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales polos automotrices del país, particularmente en la producción de vehículos eléctricos y componentes de alta tecnología, aunque también ha enfrentado ajustes recurrentes de personal derivados de cambios en modelos, volúmenes de producción y turnos operativos.

Autoridades estatales han reconocido que la industria automotriz atraviesa una etapa de transformación, marcada por la electrificación, la volatilidad de los mercados y la reconfiguración de las cadenas globales de valor, lo que ha tenido impactos directos en el empleo regional.

En este contexto, se informó que empresas de la Región Sureste de Coahuila analizan esquemas de reacomodo laboral para absorber parte de la mano de obra disponible, mientras continúan las gestiones entre sector público, iniciativa privada y cámaras empresariales para ampliar las oportunidades de empleo en la zona.