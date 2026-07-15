Abaten al presunto feminicida de Diana Marina López en Edomex

Diana Marina López Mérida fue víctima de feminicidio el pasado lunes 6 de julio al interior de una vivienda de la colonia Santa Bárbara, en Saltillo.

El presunto feminicida de Diana Marina López Mérida fue abatido por fuerzas federales durante un operativo realizado en el municipio de Amecameca, Estado de México, como resultado de un trabajo coordinado entre autoridades de Coahuila, la Ciudad de México y el Estado de México.

Diana Marina López Mérida fue víctima de feminicidio el pasado lunes 6 de julio al interior de una vivienda de la colonia Santa Bárbara, en Saltillo. De acuerdo con las investigaciones, Fernando “N” presuntamente la asesinó y, tras cometer el crimen, huyó de Coahuila para evadir la acción de la justicia.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila desplegó un operativo de búsqueda en coordinación con autoridades federales y con las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, luego de establecer que el presunto responsable mantenía vínculos en ambas entidades.

Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar inicialmente a Fernando “N” en la Ciudad de México y posteriormente en el municipio de Amecameca, donde presuntamente se ocultaba en la vivienda de un amigo que le brindó alojamiento.

Mientras el jueves 9 de julio los restos de Diana Marina eran entregados a su familia en Saltillo para ser trasladados a Chiapas, de donde era originaria, elementos federales localizaron al presunto feminicida en territorio mexiquense. Al intentar cumplimentar la orden de aprehensión, el sujeto se habría enfrentado con los agentes, por lo que fue abatido durante el operativo.

Con la muerte del presunto responsable concluyeron las acciones de búsqueda emprendidas tras el feminicidio que conmocionó a la capital coahuilense. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el desarrollo del operativo ni sobre la situación jurídica de la persona que presuntamente le brindó refugio.