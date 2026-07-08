Le pidió matrimonio en el Grito; hoy lo buscan por feminicidio

Autoridades intensifican la búsqueda de Fernando 'N', señalado como presunto responsable del feminicidio de Diana Marina López Mérida en Saltillo.

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Lo que hace apenas nueve meses parecía una historia de amor terminó convertido en un caso que ha conmocionado a Saltillo.

Fernando "N", originario de la Ciudad de México, es buscado por las autoridades como presunto responsable del feminicidio de Diana Marina López Mérida, la mujer a la que le pidió matrimonio durante la celebración del Grito de Independencia de 2025, frente a más de 30 mil personas.

El crimen ocurrió el pasado 6 de julio en un domicilio de la colonia Santa Bárbara. De acuerdo con las investigaciones, Diana Marina, de 41 años, se encontraba preparándose para acudir a su trabajo en una tienda departamental cuando sostuvo una discusión con su expareja. Presuntamente, Fernando "N" la atacó utilizando una cadena para asfixiarla, provocándole la muerte.

Tras la agresión, el hombre escapó del lugar a bordo de una motocicleta azul. Los reportes señalan que fue visto por última vez en las inmediaciones de la Central de Autobuses, por lo que la Fiscalía General del Estado mantiene un operativo para localizarlo.

El caso ha generado una fuerte reacción debido a los antecedentes de la relación. Durante la ceremonia del Grito de Independencia de 2025, mientras el grupo Duelo ofrecía un concierto en la Plaza de Armas de Saltillo, Fernando 'N' sorprendió a Diana Marina al pedirle matrimonio frente a miles de asistentes. La escena fue celebrada por el público y quedó registrada en videos compartidos en redes sociales.

Sin embargo, las investigaciones también apuntan a que el presunto agresor había amenazado de muerte a la víctima con anterioridad, un antecedente que ahora forma parte de la carpeta de investigación abierta por el delito de feminicidio.

La mujer fue encontrada inconsciente por uno de sus hijos, quien llamó al 911 para solicitar ayuda. Pese a la llegada de los cuerpos de emergencia, ya no fue posible salvarle la vida.

La Fiscalía continúa integrando pruebas y recabando testimonios para esclarecer el caso y lograr la captura de Fernando 'N', quien permanece prófugo y es considerado el principal sospechoso del feminicidio de Diana Marina López Mérida.