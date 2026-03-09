Trae Frente Frío lluvia al clima de este domingo en Monterrey

El pronóstico hoy 8 de marzo anticipa un día nublado con lloviznas y temperaturas frescas. Revisa cómo evolucionará en la semana

El clima en Monterrey inicia este domingo con ambiente nublado, viento del norte y lluvia ligera, mientras la temperatura se ubica alrededor de 16 grados en la Zona Metropolitana. Las condiciones húmedas y la presencia de nubosidad mantienen una sensación fresca durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el cielo permanecerá mayormente cubierto a lo largo de la jornada, con presencia de lloviznas intermitentes y temperaturas moderadas en gran parte del área metropolitana.

Prevén tarde nublada con llovizna

Para el transcurso de la tarde se espera que continúe el cielo nublado con viento del norte, acompañado de llovizna ligera. La temperatura máxima estimada para este domingo será cercana a los 20 grados.

Las condiciones húmedas podrían mantenerse durante varias horas del día, por lo que se anticipa un ambiente templado y con baja presencia de radiación solar.

Durante la noche el pronóstico indica que el cielo seguirá nublado con lloviznas aisladas y una temperatura aproximada de 17 grados, lo que mantendrá un ambiente fresco en la región.

Pronóstico extendido para Monterrey

Para los próximos días se anticipa un cambio gradual en las temperaturas en la Zona Metropolitana de Monterrey, con un incremento del calor a mitad de semana antes de un nuevo descenso térmico.

El lunes se prevé una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 26 grados, con condiciones más estables en comparación con el domingo.

Para el martes el termómetro podría aumentar con valores entre 20 y 31 grados, lo que marcaría un ambiente más cálido en la región.

El aumento más notable se proyecta para el miércoles, cuando la temperatura podría alcanzar una máxima cercana a los 34 grados, con mínima de 19 grados.

Posteriormente, el jueves se prevé un descenso en los valores térmicos con temperaturas que oscilarían entre 15 y 23 grados.

Calidad del aire se reporta en nivel bueno

El sistema de monitoreo ambiental del Gobierno de Nuevo León reporta que la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey se mantiene en nivel bueno durante la mañana de este domingo.

En el mapa de monitoreo se observa que la mayoría de las estaciones aparecen en color verde, lo que corresponde a un riesgo bajo para la salud según el Índice Aire y Salud.

Las mediciones indican concentraciones dentro de los parámetros considerados adecuados para contaminantes como PM10, PM2.5, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono, por lo que las condiciones actuales permiten actividades al aire libre sin restricciones.