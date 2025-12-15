Se registran lluvias en NL por ingreso del frente frío 21

El frente frío número 21 provocó lluvias ligeras a moderadas este domingo en Monterrey y varios municipios de Nuevo León. Autoridades mantienen monitoreo

La lluvia volvió a hacerse presente en Monterrey y su Área Metropolitana este domingo, con precipitaciones ligeras y moderadas que marcaron el ingreso del frente frío número 21 de la temporada invernal.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema frontal avanza sobre el noreste del país y, en combinación con un canal de baja presión y el ingreso de humedad, favorecerá lluvias en distintos puntos de Nuevo León, además de un descenso en la temperatura.

Lluvias en el Área Metropolitana

Durante la mañana y parte del mediodía se reportaron lluvias en municipios como Monterrey, Guadalupe, Juárez y San Nicolás, donde las precipitaciones se presentaron de manera intermitente, sin generar afectaciones mayores hasta el momento.

Más municipios con precipitaciones

Protección Civil de Nuevo León informó que la masa de aire polar asociada al frente frío continúa desplazándose por el estado, lo que ha generado lluvias ligeras a moderadas en Cadereyta Jiménez, Allende, Parás, General Treviño, General Bravo y China.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, la corporación estatal mantiene vigilancia constante a través de información de Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y el radar meteorológico, con el fin de alertar oportunamente ante cualquier cambio relevante en las condiciones del clima.