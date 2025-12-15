Info 7 Logo
Lluvia y descenso de temperatura marcarán este domingo en NL

Por: Emmanuel Escamilla

14 Diciembre 2025, 08:43

Protección Civil de Nuevo León alertó por lluvias, viento del norte y un marcado descenso de temperatura este domingo 14 de diciembre

Protección Civil de Nuevo León dio a conocer el pronóstico meteorológico para este domingo 14 de diciembre, en el que se prevén condiciones variables a lo largo del día, con lluvias, viento y descenso térmico.

Mañana templada y con bruma

Durante las primeras horas del día, el ambiente será parcialmente nublado y brumoso, con una temperatura cercana a los 20 grados en el área metropolitana y distintas regiones del estado.

Tarde con viento, lluvia y enfriamiento

Para la tarde se espera el ingreso de viento del norte, acompañado de lluvias y un descenso gradual de la temperatura, que rondará los 15 grados hacia el mediodía y primeras horas de la tarde.

Noche fría y lluviosa

Por la noche, el cielo permanecerá nublado, con lluvia intermitente y ambiente frío. La temperatura mínima podría alcanzar los 10 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Calidad del aire se mantiene favorable

De acuerdo con el reporte oficial, la calidad del aire será aceptable durante la mañana y mejorará a buena por la tarde y noche en el estado.

Por su parte, las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, manejar con precaución y mantenerse informada a través de canales oficiales.

