Permanecen cielo nublado y lluvias este sábado en Nuevo León

Las condiciones meteorológicas en Nuevo León se mantienen variables durante este día, con presencia de nubosidad persistente, episodios de lluvia y actividad de tormenta en distintos momentos. El ambiente se caracteriza por temperaturas templadas por la mañana, incremento de calor durante la tarde y descenso ligero por la noche, acompañado de humedad y cielo mayormente cubierto en gran parte del estado.

¿Cómo serán las condiciones durante la mañana en Nuevo León?

Durante las primeras horas del día, el estado registra un ambiente mayormente nublado, con presencia de llovizna ocasional en distintas zonas metropolitanas. La temperatura se mantiene cercana a los 18 grados, generando una sensación fresca en comparación con días previos.

La nubosidad se extiende de forma generalizada, limitando la presencia de radiación solar directa y favoreciendo condiciones de humedad en el ambiente.

¿Qué se espera para la tarde en el estado?

Hacia la tarde, el pronóstico indica un aumento en la inestabilidad atmosférica con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia acompañada de tormenta ocasional. La temperatura máxima estimada alcanza los 25 grados, generando un ambiente cálido pero condicionado por la precipitación.

Durante este periodo se prevén chubascos dispersos en diferentes municipios del área metropolitana, lo que podría provocar reducción de visibilidad y encharcamientos temporales en vialidades principales. La actividad eléctrica también podría presentarse de manera intermitente.

¿Cómo evolucionará el clima durante la noche?

Para la noche, el pronóstico mantiene condiciones de cielo mayormente nublado, con presencia de chubascos y tormenta ocasional en algunas regiones del estado. La temperatura desciende hasta alrededor de los 21 grados, manteniendo un ambiente templado pero húmedo.

¿Cómo se presenta la calidad del aire en Nuevo León?

En cuanto a la calidad del aire, el reporte indica condiciones catalogadas como Buenas durante el día. Esto significa que los niveles de contaminantes se mantienen dentro de rangos bajos, permitiendo actividades al aire libre sin restricciones generales.

De acuerdo con el monitoreo ambiental, la dispersión de partículas se mantiene favorable gracias a la nubosidad y a la presencia de humedad, lo que contribuye a una mejor estabilidad en los niveles de contaminación en el área metropolitana de Monterrey y municipios cercanos.