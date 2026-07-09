Canícula 2026: estos estados sentirán más sus efectos

Afectará principalmente al noreste, oriente y sur del país, con mayor intensidad en estados como Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz

Con julio en marcha, miles de mexicanos comienzan a prepararse para la llegada de la canícula, uno de los fenómenos climáticos más característicos del verano.

Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aún no ha emitido una fecha oficial para su inicio, especialistas estiman que podría comenzar entre el 12 y el 15 de julio y extenderse durante aproximadamente 40 días, hasta finales de agosto.

La expectativa este año es mayor debido a la posible influencia de El Niño, fenómeno que podría alterar los patrones habituales de lluvia y favorecer temperaturas más elevadas en algunas regiones del país.

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¿Qué es realmente la canícula?

Contrario a una idea muy extendida, la canícula no significa 40 días consecutivos de calor extremo. Se trata de un periodo marcado principalmente por una disminución temporal de las lluvias durante la temporada veraniega, acompañada en algunas regiones por un aumento en la sensación térmica.

La diferencia con una ola de calor es importante. Mientras las olas de calor implican temperaturas anormalmente altas durante varios días consecutivos, la canícula está asociada principalmente a una reducción de las precipitaciones.

Nuevo León vigila posible impacto de El Niño

En Nuevo León, meteorólogos mantienen especial atención sobre el comportamiento de El Niño y su posible influencia en las temperaturas del verano.

Los especialistas explicaron que durante julio y agosto los termómetros suelen ubicarse entre los 38 y 40 grados, aunque este año no se descarta que algunas regiones puedan acercarse o incluso superar registros históricos debido a las condiciones climáticas previstas.

A pocos días de la fecha estimada para el inicio de la canícula, organismos meteorológicos y autoridades de protección civil mantienen seguimiento constante sobre la evolución del clima en todo el país.

Los estados donde suele sentirse con más fuerza

De acuerdo con información de Conagua y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este fenómeno tiene una presencia más marcada en el noreste, oriente, sur y sureste del país.

Entre los estados donde históricamente suele presentarse destacan Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Michoacán.

Las autoridades precisan que esto no significa que la canícula ya haya comenzado en esas entidades durante 2026, sino que son las regiones donde regularmente se registra una disminución más notable de las lluvias durante este periodo.

Estados donde los efectos suelen ser menores

No todas las regiones del país experimentan la canícula con la misma intensidad. Existen entidades donde el fenómeno suele tener efectos limitados o incluso pasar prácticamente desapercibido.

Entre ellas se encuentran Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes y Coahuila.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que estas entidades no están exentas de enfrentar temperaturas elevadas durante el verano debido a otros sistemas meteorológicos o posibles olas de calor.

A pocos días de la fecha estimada para el inicio de la canícula, organismos meteorológicos y autoridades de protección civil mantienen seguimiento constante sobre la evolución del clima en todo el país.