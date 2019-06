Decomisa AET 14 vehículos tipo Uber y taxis piratas en San Pedro

Por: Rosy Tovar





Al menos 14 vehículos decomisados fueron el resultado de una revisión por parte de la Agencia Estatal de Transporte en el municipio de San Pedro.

Noé Chávez Montemayor, titular de la dependencia descartó que hubiese operativos, y afirmó que la retención se dio de forma casual cuándo el se encontraba en la zona, observó a los mismos y llamó al inspector de turno.

"Esto es parejo no creas que es contra Uber contra Didi o contra piratas, todo lo que está dentro de la ley adelante lo que esté fuera no; no los andamos buscando simplemente se nos atravesaron", describió.

"Hoy fui a desayunar a Lázaro y Diego y saliendo desayunar vi que había muchos taxis piratas ahí afuera le llamé al Inspector y nada más le dije sígueme por favor, en el semáforo estaban seis Uber esperando luz verde les dije páralos a todos para revisarlos y pues realmente todos andan fuera de la ley", enfatizó el funcionario.

Señaló que el resultado fue la detención de seis Uber, dos Didi, dos taxis normales, dos taxis pirata y dos autobuses, en un periodo de dos horas y solamente en ese crucero.

Chávez Montemayor, agregó que aprovechó para subir personalmente a varias rutas que transitan por la zona, en las que se percató que los chóferes no usan el cinturón de seguridad, por lo que les hizo un llamado de atención; ya que respecto a los papeles estaban en regla.

Por último, el funcionario reveló que la próxima semana recibirá en su equipo a 20 abogados más, a los que se les dará capacitación y que empiecen a hacer labores de inspección.

Se espera que en un plazo de 20 a 30 días, el personal esté adiestrado y con ello poder continuar los trabajos de supervisión de vehículos.