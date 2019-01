Continuarán analizando documentación de museos en San Pedro

Por: Iram Hernández





Aunque señaló que la postura de la actual administración permanece igual, el alcaldeindicó que seguirán analizando los documentos presentados por el patronato de los

Con ello se da un poco de "oxígeno" al proyecto cultural de Mauricio Fernández tras la reunión y la carta enviada por la hija del panista al actual edil.

"Esto no cambia ninguna de las decisiones que se han tomado como lo comentaba en una carta publicada hoy, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, reconocemos la existencia de acervo, pero no cambia la decisión que hemos tomado.

"Es un tema de interés de la sociedad, del cabildo y los regidores. No he recibido los documentos, hablo de las aportaciones en especie que es un tema que ha estado comentando en medios habrá que ver que trae la carpeta y será información abierta".

"No quiero espectacular, quiero ver que información hay y sobre qué va a provocar la información, vamos a revisar la carpeta, no veo nada nuevo que me parezca sorprendente, no ganamos nada en adelantar vísperas", agregó Treviño de Hoyos ante la pregunta sobre la reacción del ayuntamiento a la presentación de información bde Fernández Garza.

Yves que por más de una hora a puerta cerrada y con una poco difundida transmisión en Facebook, el alcalde sampetrino Miguel Treviño de Hoyos y el ex edil Mauricio Fernández Garza debatieron sobre el tema de los museos, cuales para el Ayuntamiento no van y no se desisten en el reembolso de los $ 285 millones de pesos a la ciudad.

Durante la encerrona en donde comparecieron ante la Comisión de Museos del cabildo sampetrino estaban José Dávalos Siller, Valeria Guerra, Mauricio Farha y Marco Garza, sin que hubiese mayores novedades en el tema.

Mauricio Fernández Garza, explicó que los museos son autosustentables por el pago en taquillas, estacionamiento, una tienda y centro de eventos en la misma edificación.

Además se reveló por parte de Marco Garza que el Museo La Milarca fue a petición del Patronato del Parque Rufino Tamayo cual ya invirtió $25 millones de pesos en mejorar esta área y demandaban un espacio museográfico como el hoy "hechado a abajo".

A pregunta expresa sobre si este encuentro le daba esperanzas de que prospere el proyecto, el panista declaró que seguirán las reuniones pero con miembros del patronato, aunado a que seguirá impulsando por qué gane la cultura.

"Vi una buena reunión dónde le expliqué a Miguel el presupuesto que trajimos para San Pedro, lo que bajamos de la Federación y creo que todo se debe de analizar en el caso de temas de museos".

Finalmente regidores miembros de la comisión especial de museos declararon que la reunión ejemplificó otros tipos de financiamiento de los museos, donde de cambiar la postura se tendría que comenzar "de cero", tras abrir los canales y dejar atrás las confrontaciones entre ambas partes.

"Seguimos con este encargo de cara a los ciudadanos y ya con eso podemos ver que sigue", destacó la síndico segundo Valeria Guerra.

"Debemos tener toda la información hoy mostraron interés en presentarlo y conforme avancemos lo iremos informando. Está cancelado el proyecto de manera natural si llega a hacerse algo te deja que empezar de cero", agregó Guerra.