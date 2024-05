'Ahora resulta que el más elocuente soy yo': Pato Zambrano 

En una conversión sin tapujos en la que confesó de qué vive, recordando anécdotas y hasta haciendo gala de su puntería en el tiro al blanco, el candidato del Partido Vida a la alcaldía de Monterrey, Patricio 'Pato' Zambrano se describió a sí mismo como 'el más elocuente' en la política local.

Lo anterior durante su participación como invitado al programa 'La Polaka' trasmitido este jueves por Azteca Noreste y conducido por el periodista Luis Padua, en donde Pato reveló el papel que desempeña en medio de tiempos difíciles de la política local.

"Cómo pretenden que me pelee con el gobernador si voy a ser alcalde de Monterrey, cómo pretenden que me pelee con Adrián de la Garza si es un hombre que nos guste o no tiene un poder tremendo en el Estado.

Yo tengo relación con ambos y con el Congreso, se trata de extendernos la mano. Ahora resulta que el más elocuente soy yo" dijo Zambrano.

Respecto a su objetivo de ser el próximo alcalde de Monterrey, Pato dijo que el ocuparía el cargo desde el día uno hasta el último, y que su principal propuesta de campaña es ser un gobernante que reciba las quejas ciudadanas en su propia oficina.

"Mi oferta para la gente es la más sencilla de todas: recibirte en mi oficina, escucharte y resolver en directo", dijo.

En ese tenor explicó que esto ayuda a resolver problemas como el bache de 5 años en Paseo de los Leones que contó fue él mismo quien lo tapó con sus propios recursos.

Añadió que su propuesta de seguridad es 'encender Monterrey', es decir, asegurarse que las luminarias estén encendidas para bajar los índices delictivos, política pública que dijo es como la de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Al ser cuestionado acerca de que vive, Pato contó tener una empresa de bloques y cemento, pero que si actividad favorita es el servicio a la comunidad.

"Mis errores del pasado me han hecho el hombre honesto que soy", dijo al contar que comúnmente se le señala por su participación en el programa de televisión Big Brother y por su relación con la desaparecida actriz y política mexicana Irma Serrano.

