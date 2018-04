WhatsApp aumentará la edad mínima para usar su servicio

Redacción

Las actualizaciones en WhatsApp son constantes y una de ellas, que será efectiva en breve, es referente a las políticas de servicio que tiene esta plataforma de mensajería instantánea, lo cual podría afectar a los usuarios que son todavía menores de edad.

Según el portal WABetaInfo, los términos de la plataforma tendrán una actualización a más tardar el próximo 25 de mayo, donde aumentará la edad mínima que debe tener un usuario para poder usar sus servicios.

Actualmente, la edad mínima para que una persona pueda utilizar WhatsApp es de 13 años; sin embargo, con el cambio que se prevé realizar, ahora tendrás que tener por lo menos 16 años para poder ingresar a la plataforma.

Aunque esto podría ser una mala noticia para ese segmento de usuarios, la página de soporte indica que "si no tienes la edad suficiente para poder aceptar nuestros términos en tu país, tu padre, madre o tutor deben aceptar nuestros términos en tu nombre".

Con esta medida, el servicio de mensajería estaría reforzando la seguridad de los menores que usan su servicio.

